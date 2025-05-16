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По совету старого друга. Два португальский гранда проявляют интерес к Судакову
Начинается новая эпопея с переходом хавбека в Европу
фото з відкритих джерел
Два португальских гранда – "Порту" и "Бенфика" проявляют интерес к хавбеку "
Как сообщает авторитетное издание Record, "Порту" интересовался хавбеком еще 1,5 года назад, но тогда фаворитом в гонке был "Наполи". В итоге, Судаков остался в "Шахтере", но сейчас все активнее подает знаки, что хотел бы перебраться в европейский чемпионат.
Как пишет издание, "Наполи" остается фаворитом в борьбе за Судакова, но и "Порту" готов активизироваться этим летом в переговорах по хавбеку.
Интересно, что по данным glorioso1904, Георгием заинтересовался и другой португальский гранд – "Бенфика", за которую играет украинский кипер Анатолий Трубин.
По данным издания, именно Трубин посоветовал своему клубу обратить внимание на Судакова, с которым они (а также с Михаилом Мудриком) являются давними друзьями еще со времен "Шахтера".
Ну и отметим, что в текущем сезоне Георгий Судаков провел 36 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
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