По совету старого друга. Два португальский гранда проявляют интерес к Судакову

Два португальских гранда – "Порту" и "Бенфика" проявляют интерес к хавбеку " Шахтера " Георгию Судакову.

Как сообщает авторитетное издание Record, "Порту" интересовался хавбеком еще 1,5 года назад, но тогда фаворитом в гонке был "Наполи". В итоге, Судаков остался в "Шахтере", но сейчас все активнее подает знаки, что хотел бы перебраться в европейский чемпионат.

Как пишет издание, "Наполи" остается фаворитом в борьбе за Судакова, но и "Порту" готов активизироваться этим летом в переговорах по хавбеку.

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Интересно, что по данным glorioso1904, Георгием заинтересовался и другой португальский гранд – "Бенфика", за которую играет украинский кипер Анатолий Трубин.

По данным издания, именно Трубин посоветовал своему клубу обратить внимание на Судакова, с которым они (а также с Михаилом Мудриком) являются давними друзьями еще со времен "Шахтера".

Ну и отметим, что в текущем сезоне Георгий Судаков провел 36 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.