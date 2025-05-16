  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тонкий намек? Топ-менеджер Вереса после продажи Гайдучика встретился с форвардом Шахтера. ФОТО

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тонкий намек? Топ-менеджер Вереса после продажи Гайдучика встретился с форвардом Шахтера. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Юрий Габовда встретился с Марьяном Шведом

Тонкий намек? Топ-менеджер Вереса после продажи Гайдучика встретился с форвардом Шахтера. ФОТО

Фото: ФК Шахтар

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда в соцсетях опубликовал фото с форвардом "Шахтера" Марьяном Шведом.

Является ли это намеком на потенциальный трансфер, пока говорить рано.

Но при этом стоит отметить, что в текущем сезоне в составе "горняков" Швед играет крайне нерегулярно, чаще выходя со скамейки запасных (10 матчей, 1 ассист).

Также недавно была информация, что "Верес" уже согласовал продажу своего основного форварда Николая Гайдучика в "Полесье".

Тонкий намек? Топ-менеджер Вереса после продажи Гайдучика встретился с форвардом Шахтера. ФОТО - изображение 1
По теме
yellow-arrow
"Мне импонирует стиль Льюиса Хэмилтона", - Судаков рассказал о моде и стиле в своей жизне
yellow-arrow
Заря – Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.05.2025
yellow-arrow
"Каждая история имеет начало и конец", - Ашур развернуто попрощался с Полесьем
Юрий Габовда Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Марьян Швед
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости