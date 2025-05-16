Тонкий намек? Топ-менеджер Вереса после продажи Гайдучика встретился с форвардом Шахтера. ФОТО

Спортивный директор " Вереса " Юрий Габовда в соцсетях опубликовал фото с форвардом "Шахтера" Марьяном Шведом.

Является ли это намеком на потенциальный трансфер, пока говорить рано.

Но при этом стоит отметить, что в текущем сезоне в составе "горняков" Швед играет крайне нерегулярно, чаще выходя со скамейки запасных (10 матчей, 1 ассист).

Также недавно была информация, что "Верес" уже согласовал продажу своего основного форварда Николая Гайдучика в "Полесье".