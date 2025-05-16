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Тонкий намек? Топ-менеджер Вереса после продажи Гайдучика встретился с форвардом Шахтера. ФОТО
Юрий Габовда встретился с Марьяном Шведом
Фото: ФК Шахтар
Спортивный директор "
Является ли это намеком на потенциальный трансфер, пока говорить рано.
Но при этом стоит отметить, что в текущем сезоне в составе "горняков" Швед играет крайне нерегулярно, чаще выходя со скамейки запасных (10 матчей, 1 ассист).
Также недавно была информация, что "Верес" уже согласовал продажу своего основного форварда Николая Гайдучика в "Полесье".
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