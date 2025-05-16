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Судаков - о возможном трансфере: Мне нравится выходить из зоны комфорта

Премьер-лига
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Георгий Судаков продолжает раздавать интервью

Судаков - о возможном трансфере: Мне нравится выходить из зоны комфорта

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Украинский полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков высказался о своей карьере в донецком клубе и возможном переходе в европейские чемпионаты.

- Вы в "Шахтере" чуть меньше десяти лет. Что для вас значил этот клуб и насколько сложно было бы уйти после более чем десяти лет?

Я пришел в "Шахтер", когда мне было 14 лет. Для меня это не просто клуб — это мой второй дом. Я приехал сюда ребенком и вырос не только как футболист, но и как личность. Это место, где в меня поверили еще до того, как кто-то узнал, кто я такой. Мои первые эмоции, матчи, победы, поражения — все связано с этим клубом.

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Уйти из "Шахтера" было бы невероятно сложно. Это не просто смена команды — это было бы похоже на то, как если бы я оставил часть себя. Но я также понимаю, что карьера футболиста коротка, и иногда приходится принимать сложные решения. Несмотря ни на что, я всегда буду испытывать глубокую благодарность к этому клубу и всем, кто был частью моего пути.

- Этим летом снова появились слухи о заинтересованности от клубов АПЛ. Что для вас будет означать переезд за границу, как в личном, так и в профессиональном плане?

Переезд за границу был бы большим шагом. В профессиональном плане это был бы новый вызов — более быстрый темп, другой стиль игры и конкуренция на самом высоком уровне. Играть в Премьер-лиге — мечта многих, и я не исключение. Если появится возможность, я хочу быть готов на 100 процентов.

Лично для меня это тоже было бы большой переменой: новая страна, язык, культура. Но это те вызовы, которые помогают расти. Мне нравится выходить из зоны комфорта. Если подвернется нужный клуб и подходящий момент — почему бы и нет?

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Источник:
soccerbible
Опубликовал: Михаил Черныш
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