"Мне импонирует стиль Льюиса Хэмилтона", - Судаков рассказал о моде и стиле в своей жизне

Украинский полузащитник " Шахтера " Георгий Судаков рассказал о моде и стиле в своей жизни.

- В последнее время вы все больше исследуете моду и образ жизни в своей личной жизни. Что привлекает вас в этом мире за пределами футбола?

- У меня всегда были интересы за пределами футбола, и мода — один из них. Это способ выразить индивидуальность и креативность. Это сильно отличается от поля, но также требует уверенности и дисциплины.

Мне нравится экспериментировать, находить свой собственный стиль и вдохновляться другими. Это помогает мне расти и оставаться открытым для нового опыта — это другой способ видеть мир.

- Как вы выражаете себя через моду и придает ли она вам особую уверенность?

- Стиль позволяет говорить без слов. Через то, что я ношу, я могу показать, что я чувствую, кто я. Речь не о брендах или трендах — речь о подлинности.

Когда я чувствую себя хорошо в том, что я ношу, появляется спокойная уверенность. Мода дает мне возможность быть больше, чем просто футболистом — быть полноценной личностью.

- Видите ли вы себя моделью или создателем бренда после завершения игровой карьеры?

- Я никогда не ставила себе такой цели, но не исключаю этого. Меня тянет к творчеству и самовыражению. Если придет правильная идея — что-то значимое и подлинное — почему бы и нет?

Сейчас я сосредоточен на футболе. Но здорово знать, что есть и другие области, где я могу расти.

- Есть ли какая-то конкретная икона моды, дизайнер или бренд, которые вдохновляют ваш стиль?

- Я не гонюсь за трендами. Меня вдохновляет микс — уличный стиль, классика, все, что имеет настроение и индивидуальность. Мне нравится, когда одежда говорит что-то без слов.

Стиль Льюиса Хэмилтона действительно мне импонирует. У него есть баланс остроты и элегантности, которым я восхищаюсь.