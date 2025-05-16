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"Мне импонирует стиль Льюиса Хэмилтона", - Судаков рассказал о моде и стиле в своей жизне
Мода — один из интересов хавбека
insider.ua
Украинский полузащитник "
- В последнее время вы все больше исследуете моду и образ жизни в своей личной жизни. Что привлекает вас в этом мире за пределами футбола?
- У меня всегда были интересы за пределами футбола, и мода — один из них. Это способ выразить индивидуальность и креативность. Это сильно отличается от поля, но также требует уверенности и дисциплины.
Мне нравится экспериментировать, находить свой собственный стиль и вдохновляться другими. Это помогает мне расти и оставаться открытым для нового опыта — это другой способ видеть мир.
- Как вы выражаете себя через моду и придает ли она вам особую уверенность?
- Стиль позволяет говорить без слов. Через то, что я ношу, я могу показать, что я чувствую, кто я. Речь не о брендах или трендах — речь о подлинности.
Когда я чувствую себя хорошо в том, что я ношу, появляется спокойная уверенность. Мода дает мне возможность быть больше, чем просто футболистом — быть полноценной личностью.
- Видите ли вы себя моделью или создателем бренда после завершения игровой карьеры?
- Я никогда не ставила себе такой цели, но не исключаю этого. Меня тянет к творчеству и самовыражению. Если придет правильная идея — что-то значимое и подлинное — почему бы и нет?
Сейчас я сосредоточен на футболе. Но здорово знать, что есть и другие области, где я могу расти.
- Есть ли какая-то конкретная икона моды, дизайнер или бренд, которые вдохновляют ваш стиль?
- Я не гонюсь за трендами. Меня вдохновляет микс — уличный стиль, классика, все, что имеет настроение и индивидуальность. Мне нравится, когда одежда говорит что-то без слов.
Стиль Льюиса Хэмилтона действительно мне импонирует. У него есть баланс остроты и элегантности, которым я восхищаюсь.
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