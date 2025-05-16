Морозюк: Срна максимально давил на судью. Временами хотелось подойти и схватить его за горло

Экс-капитан " Динамо " Николай Морозюк рассказал о принципиалных противостояниях с бывшим капитаном "Шахтера" Дарио Срной.

"Помню, как как-то со Срной ссорился. Он такой был игрок. Всегда максимально сконцентрирован на игре. Он играл как с "Динамо“, так и с "Минаем“. Где бы это ни было, он всегда играл с желанием, с азартом. Мне всегда в нем нравилось, что для него футбол — это была игра. Он правый защитник, но он также атакующий, ассистировал, забивал.

Единственный момент: когда я играл против него, он всегда максимально давил на судью. За каждое действие он так давил морально, что судья просто начинал "плыть“ и принимать такие уже решения в пользу "Шахтера“. И вот это выводит. Срна начинает "тититтитититититити“, максимально провоцирует всех, симулирует, что ты просто хочешь подойти и схватить за горло.

Были моменты, когда я его терпеть не мог. А после игры все нормально. Тут ты его хотел задушить, а вот он идет веселый и все нормально", — сказал Морозюк.