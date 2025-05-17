Тренер Оболони: Хотим остаться в УПЛ, поэтому нужно отбирать очки у Кривбасса

Главный тренер " Оболони " Сергей Шищенко рассказал, с каким настроением команда подходит к двум заключительным турам УПЛ 2024/25, в которых "пивовары" сыграют с "Кривбассом" (17 мая) и "Левым Берегом" (24 мая).

Отметим, что сейчас "Оболонь" находится на 11-м месте в турнирной таблице, оторвавшись на 4 пункта от зоны переходных матчей.