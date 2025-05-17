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Тренер Оболони: Хотим остаться в УПЛ, поэтому нужно отбирать очки у Кривбасса

Премьер-лига

А это будет непросто

Тренер Оболони: Хотим остаться в УПЛ, поэтому нужно отбирать очки у Кривбасса

Фото: Оболонь

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко рассказал, с каким настроением команда подходит к двум заключительным турам УПЛ 2024/25, в которых "пивовары" сыграют с "Кривбассом" (17 мая) и "Левым Берегом" (24 мая).

Отметим, что сейчас "Оболонь" находится на 11-м месте в турнирной таблице, оторвавшись на 4 пункта от зоны переходных матчей.

"Конечно же, подходим с позитивными мыслями, поскольку мы хотим решить задачу остаться в УПЛ. Для этого нам нужно отбирать очки у "Кривбасса". А это будет сложно, потому что это хорошая команда, которая имеет задачу пробиться в еврокубки. То есть, будет непростой и тяжелый матч.

Однако мы стремимся сохранить место в УПЛ, поэтому настроение у ребят хорошее, к матчу с "Кривбассом" плавно готовились. Все нормально, есть позитивный настрой и хорошие эмоции перед грядущей игрой.

По кадрам у нас все в порядке, все в строю. Некоторые игроки не попадут в заявку, потому что у нас нет потерь. 23 футболиста, которые должны быть в заявке, все будут готовы на матч", – ответил Шищенко.

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Источник:
football.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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