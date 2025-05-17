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Тренер Оболони: Хотим остаться в УПЛ, поэтому нужно отбирать очки у Кривбасса
А это будет непросто
Фото: Оболонь
Главный тренер "
Отметим, что сейчас "Оболонь" находится на 11-м месте в турнирной таблице, оторвавшись на 4 пункта от зоны переходных матчей.
"Конечно же, подходим с позитивными мыслями, поскольку мы хотим решить задачу остаться в УПЛ. Для этого нам нужно отбирать очки у "Кривбасса". А это будет сложно, потому что это хорошая команда, которая имеет задачу пробиться в еврокубки. То есть, будет непростой и тяжелый матч.
Однако мы стремимся сохранить место в УПЛ, поэтому настроение у ребят хорошее, к матчу с "Кривбассом" плавно готовились. Все нормально, есть позитивный настрой и хорошие эмоции перед грядущей игрой.
По кадрам у нас все в порядке, все в строю. Некоторые игроки не попадут в заявку, потому что у нас нет потерь. 23 футболиста, которые должны быть в заявке, все будут готовы на матч", – ответил Шищенко.
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