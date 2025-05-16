Источник назвал условиях, при которых Динамо будет готово летом продать Ваната

Руководство " Динамо " не планирует продавать своего основного форварда Владислава Ваната до матчей квалификации Лиги чемпионов.

Как сообщает тг-канал "Идеальное Динамо", возможный вариант с продажей 23-летнего футболиста руководство будет рассматривать только после матчей квалификации ЛЧ и учитывая их результаты.

Также источник подтверждает информацию об интересе к Владиславу со стороны английских "Лидса" и "Фулхэма".

Напомним, что в текущем сезоне Ванат провел 43 матча за киевлян, в которых забил 21 гол и отдал 8 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.