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Источник назвал условиях, при которых Динамо будет готово летом продать Ваната

Премьер-лига
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Сначала нужно отыграть квалификацию ЛЧ

Источник назвал условиях, при которых Динамо будет готово летом продать Ваната

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Руководство "Динамо" не планирует продавать своего основного форварда Владислава Ваната до матчей квалификации Лиги чемпионов.

Как сообщает тг-канал "Идеальное Динамо", возможный вариант с продажей 23-летнего футболиста руководство будет рассматривать только после матчей квалификации ЛЧ и учитывая их результаты.

Также источник подтверждает информацию об интересе к Владиславу со стороны английских "Лидса" и "Фулхэма".

Напомним, что в текущем сезоне Ванат провел 43 матча за киевлян, в которых забил 21 гол и отдал 8 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

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Динамо (Киев) Фулхэм (Лондон) Лидс Юнайтед Владислав Ванат
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Опубликовал: Михаил Черныш
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