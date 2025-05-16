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Источник назвал условиях, при которых Динамо будет готово летом продать Ваната
Сначала нужно отыграть квалификацию ЛЧ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Руководство "
Как сообщает тг-канал "Идеальное Динамо", возможный вариант с продажей 23-летнего футболиста руководство будет рассматривать только после матчей квалификации ЛЧ и учитывая их результаты.
Также источник подтверждает информацию об интересе к Владиславу со стороны английских "Лидса" и "Фулхэма".
Напомним, что в текущем сезоне Ванат провел 43 матча за киевлян, в которых забил 21 гол и отдал 8 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.
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