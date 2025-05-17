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Экс-тренер Шахтера: При всем уважении к Порту, но Судаков перейдет в другой клуб и другую страну

Премьер-лига

В Португалии пишут об интересе Порту к хавбеку

Экс-тренер Шахтера: При всем уважении к Порту, но Судаков перейдет в другой клуб и другую страну

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Бывший тренер "Шахтера" U-21 Фернандо Валенте в свете информации об интересе к игроку со стороны "Порту", охарактеризовал игрока для португальских СМИ.

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"Он очень похож на Бернарду Силву или Жоау Феликса. При всем уважении к величию "Порту", я считаю, что Судаков перейдет в другой клуб и другую страну, потому что его качества и ценность, которые должны быть заложены в соглашение, будут недоступны любому португальскому клубу", - сказал Валенте.

Напомним, что в текущем сезоне Георгий Судаков провел 36 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

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Шахтер (Донецк) Порту Фернандо Валенте Георгий Судаков
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Источник:
Record
Опубликовал: Михаил Черныш
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