Полезно для Шахтера, опасно для Динамо. Украинским грандам нужны противоположные расклады в чемпионате Хорватии

Чемпионат Хорватии – один из самых интересных турниров в конце текущего сезона в контексте формирования квалификационной картины для украинских грандов. И "Динамо", и "Шахтер" зависят от того, что произойдет в чемпионате и Кубке этой балканской страны.

"Шахтеру" нужно, чтобы "Динамо" (Загреб) не оказалось в квалификации Лиги Европы. Это одно из трех условий, осуществление которых необходимо для прямого выхода "горняков" в основной этап Лиги Европы 2025/26. С учетом того, что два других условия ("Порту" не должен быть четвертым в чемпионате Португалии, а текущую Лигу конференций должна выиграть команда из зоны Лиги Европы/Лиги чемпионов своего внутреннего чемпионата) очень реальны для выполнения, Хорватия имеет едва ли не ключевое значение в этом пазле.

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"Шахтеру" нужно, чтобы "Динамо" (Загреб) финишировало или первым, или третьим – но не вторым. Если таки финиширует вторым, тогда нужно, чтобы кубок Хорватии выиграл "Славен Белупо".

Ситуация сейчас такова: за два тура до финиша "Динамо" (Загреб) находится на втором месте, уступая "Риеке" одно очко. Третий "Хайдук" отстает от «Динамо» на четыре балла. В предпоследнем туре "Риека" играет с "Хайдуком", в чем фанаты "Динамо" (Загреб) видят шанс для своих любимцев (вероятная осечка "Риеки"). В финале местного Кубка (состоит из двух матчей) первая игра (гостевая для "Риеки") закончилась ничьей 1:1.

Если для "Шахтера" выгодным будет прогресс "Динамо" (Загреб) на первое место таблицы (регресс на третье маловероятен), то для "Динамо" киевского такой сценарий не желателен. Ведь киевляне как без пяти минут чемпион Украины борются за лучшие позиции в квалификации следующей Лиги чемпионов. Во втором квалификационном раунде точно будет посев, в четвертом (раунд плей-офф) его точно не будет, а вот в третьем может быть, а может и не быть. Определяется. И "Динамо" (Загреб) – одна из команд, которая может понизить "Динамо" киевское в очереди на посев.

По состоянию на момент написания материала (вечер пятницы, 16-го мая) "Динамо" (Киев) находится на последней строчке посева третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. То, что в квалификации Лиги чемпионов нет "Динамо" загребского – важный фактор, который этому (попаданию в посев киевлян) способствует. Поэтому в отличие от "Шахтера", для перспектив киевского "Динамо" крайне нежелателен прогресс загребцев на первое место.

Идеальный вариант для обоих украинских грандов – это второе место "Динамо" (Загреб) и победа "Славена Белупо" в финале Кубка Хорватии.