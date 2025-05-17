Заря – Полесье, Колос – Карпаты, Кривбасс – Оболонь. АУДИО онлайн трансляция матчей 29-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий всех субботних поединков 29-го тура УПЛ в одной мультифид-трансляции!

"Заря" принимает "Полесье", "Оболонь" приедет к "Кривбассу", "Карпаты" хотят обыграть на выезде "Колос". Наши комментаторы будут успевать за главными событиями во всех поединках и оперативно сообщать вам о голах, опасных моментах, удалениях и обо всем другом самом интересном.

АУДИО трансляция поединков начнется в субботу, 17 мая – в 12:50 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментаторы: Тарас Вархоляк и Назар Черковский