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Заря – Полесье, Колос – Карпаты, Кривбасс – Оболонь. АУДИО онлайн трансляция матчей 29-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединки
Карпати
UA-Футбол организует комментарий всех субботних поединков 29-го тура УПЛ в одной мультифид-трансляции!
"Заря" принимает "Полесье", "Оболонь" приедет к "Кривбассу", "Карпаты" хотят обыграть на выезде "Колос". Наши комментаторы будут успевать за главными событиями во всех поединках и оперативно сообщать вам о голах, опасных моментах, удалениях и обо всем другом самом интересном.
АУДИО трансляция поединков начнется в субботу, 17 мая – в 12:50 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментаторы: Тарас Вархоляк и Назар Черковский
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