Александрия – Верес, Черноморец – Динамо и все остальные поединки. АУДИО трансляция матчей 29-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий всех воскресных поединков 29-го тура УПЛ в одной мультифид-трансляции!

"Александрия" принимает "Верес", "Ингулец" ждет в гости "Шахтер", "Динамо" приедет к "Черноморцу". И это после горячего 120-минутного Классического среди недели. Тем не менее, судьба золотых медалей еще не определена, нам будет что посмотреть. Плюс еще два матча в программе: "ЛНЗ" – "Ворскла" и "Левый берег" – "Рух". Наши комментаторы будут успевать за главными событиями во всех поединках и оперативно сообщать вам о голах, опасных моментах, удалениях и обо всем другом самом интересном.

АУДИО трансляция поединков начнется в воскресенье, 18 мая – в 15:20 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментаторы: Тарас Вархоляк и Ростислав Хвостенко