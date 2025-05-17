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Александрия – Верес, Черноморец – Динамо и все остальные поединки. АУДИО трансляция матчей 29-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединки
УПЛ
UA-Футбол организует комментарий всех воскресных поединков 29-го тура УПЛ в одной мультифид-трансляции!
"Александрия" принимает "Верес", "Ингулец" ждет в гости "Шахтер", "Динамо" приедет к "Черноморцу". И это после горячего 120-минутного Классического среди недели. Тем не менее, судьба золотых медалей еще не определена, нам будет что посмотреть. Плюс еще два матча в программе: "ЛНЗ" – "Ворскла" и "Левый берег" – "Рух". Наши комментаторы будут успевать за главными событиями во всех поединках и оперативно сообщать вам о голах, опасных моментах, удалениях и обо всем другом самом интересном.
АУДИО трансляция поединков начнется в воскресенье, 18 мая – в 15:20 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментаторы: Тарас Вархоляк и Ростислав Хвостенко
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