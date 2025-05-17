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Александрия - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Александрия - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.05.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Александрия - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Олександрія

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Все еще борющаяся за чемпионство "Александрия" примет в предпоследнем туре сезона УПЛ середняка турнирной таблицы "Верес".

Поединок "Александрия" - "Верес" состоится в воскресенье, 18 мая 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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