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Александрия - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.05.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Олександрія
Все еще борющаяся за чемпионство "Александрия" примет в предпоследнем туре сезона УПЛ середняка турнирной таблицы "Верес".
Поединок "Александрия" - "Верес" состоится в воскресенье, 18 мая 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
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Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в
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