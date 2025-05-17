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Украинская команда чаще всех выпускает воспитанников в старте среди участников 35 евролиг
У киевлян нет другого выхода
Фото: ФК Динамо
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг клубов, которые чаще всех выпускают воспитанников в старте. Анализ охватил 35 европейских лиг. К воспитанникам относят футболистов, которые провели не менее 3 лет в системе клуба в период с 15 до 21 года.
Лидером рейтинга стало киевское "Динамо". Украинский гранд в среднем выпускал на поле 7,96 воспитанников. Вторую строчку заняла словацкая "Жилина" (7,23), а замыкает тройку чешская "Сигма" из Оломоуца – 6,00.
В десятку лучших также вошли клубы из топ-чемпионатов. "Атлетик" (Бильбао) занял 7 место (5,20), амстердамский "Аякс" – девятое (5,03).
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