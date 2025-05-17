ЛНЗ – Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Встреча команд, не оправдавших надежд болельщиков. Перед началом сезона они считались крепкими середняками и потенциальными претендентами на еврокубки. За 2 тура до завершения сезона "Ворскла" находится в зоне переходных матчей и отстает как раз от "ЛНЗ" на 4 очка.

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Поединок двадцать девятого тура УПЛ сезона 2024/2025 "ЛНЗ" - "Ворскла" состоится в воскресенье, 18 мая 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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