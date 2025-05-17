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Заря - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Заря – Полесье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 17.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Заря - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото пресслужби ФК "Полісся"

UA-Футбол
Новина українською

"Заря", которая фактически уже играет без турнирных задач, будет принимать "Полесье", которое уволило главного тренера и борется за путевку в еврокубки. Обе команды выступают не совсем удачно в последнее время, но фаворитом противостояния является "Полесье".

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Матч начнется в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Київстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

  • Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 29-й тур. 17.05.2025
Киев, "Динамо им. Лобановского"
"Заря" 13:00 "Полесье"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ

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Телетрансляція матчу Зоря - Полісся
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