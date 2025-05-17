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Голкипер Зари: Бартулович сделал в команде хороший коллектив

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Должен остаться еще?

Голкипер Зари: Бартулович сделал в команде хороший коллектив

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Голкипер “Зари” Александр Сапутин прокомментировал работу Младена Бартуловича, а также поделился ожиданиями от завершающего этапа чемпионата и межсезонья.

– Бартулович заслуживает на еще один сезон?

– 100% заслужил. Младен сделал хороший коллектив. Каждый из футболистов уважает его, выполняет его требования. Мы хотим дальше с ним работать и сделать следующий шаг.

– Лично для тебя нынешний сезон для тебя складывается по-особому. Ты выдержал очень тяжелую конкуренцию. Впервые не пропустил от "Шахтера" (0:0) в УПЛ. Осадок остался, что не смогли забить в большинстве?

– Мы понимали, что класса игроков "Шахтера" достаточно, чтобы наказать нас за любую ошибку. Во время самой игры пришли к тому, чтобы не бежать сломя голову вперед.

– Календарь "Зари" не назовешь проходным – вас ждут еще матчи с "Полесьем" и "Карпатами". Ваша команда может существенно повлиять на итоговую таблицу...

– Хотя мы уже ни за что не боремся, для нас важно в каждой игре брать очки и как можно выше закончить сезон в таблице.

– В каких аспектах "Заре" нужно будет поработать в межсезонье?

– За время, что я в клубе, команда могла меняться кардинально раз в полгода. Если нам удастся этим составом пройти еще один сезон, мы способны вмешаться в борьбу за топ-4”, – сказал вратарь.

Сапутин в этом сезоне чемпионата провел 15 матчей за "Зарю" и пропустил 20 голов. Два поединка были "сухими" для голкипера.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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