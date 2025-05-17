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Колос - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос – Карпаты: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 17.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Карпати Львів
Сезон УПЛ потихоньку подходит к завершению. В предпоследнем туре встретятся "Колос" и "Карпаты", которые имеют немного разную мотивацию на этот матч. Цель "Карпат" понятна. Надеемся, что футболисты "Колоса", в свою очередь, захотят большего, чем имеют. И тогда этот матч нам принесет настоящую борьбу за победу от обеих команд.
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Матч начнется в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Київстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
УПЛ, 29-й тур. 17.05.2025
Ковалевка, "Колос"
"Колос" 13:00 "Карпаты"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ
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