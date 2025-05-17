Пушич: В силу определенных обстоятельств я сейчас открыт для предложений от клубов из других стран

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич рассказал, каким видит свое будущее в "Шахтере".

"Для меня все остается пятьдесят на пятьдесят. Конечно, мой контракт все еще действует, и я работаю в очень хорошем клубе, но это были два действительно тяжелых сезона".

Быть тренером в Украине – это очень напряженно. У нас так много времени в пути. Часы и часы, все на автобусе. И постоянная опасность войны. Бомбардировка, укрытие там и здесь. Это не дает тебе скучать. После завершения сезона я встречусь с руководством клуба, чтобы все обсудить.

Прошлым летом и в январе был интерес ко мне, но об отъезде совершенно речь не шла. Это был приятный комплимент от руководства клуба для меня, но я честно скажу, что в силу определенных обстоятельств я сейчас открыт для предложений от клубов из других стран.

Есть еще и личная причина. Недавно я впервые стал дедушкой. Все остальные дедушки знают, что это значит. Я только раз смог увидеть свою внучку. Удаленность от семьи в Украине – один из аспектов, который я обязательно буду учитывать при принятии решения о своем будущем”, – сказал Пушич.