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Борьба за попадание в еврокубки для хозяев. Стартовые составы на матч Кривбасс – Оболонь

Премьер-лига
Обновлено

Матч начнётся в 13:00 по киевскому времени

Борьба за попадание в еврокубки для хозяев. Стартовые составы на матч Кривбасс – Оболонь

instagram.com/fckryvbas

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В 29-м туре УПЛ в Кривом Роге встретятся "Кривбасс" и "Оболонь".

Юрий Вернидуб поставил следующий стартовый состав:

Клищук – Юрчен, Конате, Романчук, Кузик – Лунёв, Вакулко – Твердохлеб – Задерака, Соса, Микитишин

Сергей Шищенко выставил следующих футболистов

Марченко – Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин – Черненко, Курко, Витенчук – Тарануха, Устименко.

В УПЛ команды встречались трижды. Дважды побеждал "Кривбасс" и была одна ничья.

До матча "Кривбасс" занимает шестое место с 43-мя баллами, "Оболонь" - 11-я с 29-ю очками.

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Матч начнётся в 13:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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