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Колос – Карпаты. Стартовые составы на матч
Костышин против Лупашка
Фото: Карпати
Мы находимся в шаге от развязки сезона в УПЛ. Сегодня параллельно состоятся сразу три матча 29 тура чемпионата. Примут участие команды, которые претендуют на четвертое место в УПЛ, а соответственно – на путевку в еврокубки.
Одним из этих поединков будет "Колос" – "Карпаты". Главные тренеры команды выбрали стартовые составы на это противостояние.
- "Колос": Пахолюк – Козик, Бурда, Красничи, Цуриков – Гагно, Теллес, Ррапай – Алефиренко, Сидоров, Велетень.
- Запасные хозяев: Горох, Мысак, Сухарь, Владой, Поправка, Демченко, Криворучко, Ориховский, Безручук, Гусол, Ковталюк.
- "Карпаты": Кинарейкин – Полегенько, Адамюк, Танда, Мирошниченко – Чачуа, Альварес, Бруниньо – Костенко, Краснопир, Шах
- Запасные гостей: Кемкин, Киричок, Пидлепенец, Невес, Квасница, Федор, Клименко, Чабан, Домчак.
"Колос" занимает 10 место в чемпионате, "Карпаты" идут на четвертой позиции. У команд 32 и 46 очков соответственно.
Начало матча в Коваливке запланировано на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.
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