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Колос – Карпаты. Стартовые составы на матч

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Костышин против Лупашка

Колос – Карпаты. Стартовые составы на матч

Фото: Карпати

UA-Футбол
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Мы находимся в шаге от развязки сезона в УПЛ. Сегодня параллельно состоятся сразу три матча 29 тура чемпионата. Примут участие команды, которые претендуют на четвертое место в УПЛ, а соответственно – на путевку в еврокубки.

Одним из этих поединков будет "Колос" – "Карпаты". Главные тренеры команды выбрали стартовые составы на это противостояние.

  • "Колос": Пахолюк – Козик, Бурда, Красничи, Цуриков – Гагно, Теллес, Ррапай – Алефиренко, Сидоров, Велетень.
  • Запасные хозяев: Горох, Мысак, Сухарь, Владой, Поправка, Демченко, Криворучко, Ориховский, Безручук, Гусол, Ковталюк.
  • "Карпаты": Кинарейкин – Полегенько, Адамюк, Танда, Мирошниченко – Чачуа, Альварес, Бруниньо – Костенко, Краснопир, Шах
  • Запасные гостей: Кемкин, Киричок, Пидлепенец, Невес, Квасница, Федор, Клименко, Чабан, Домчак.

"Колос" занимает 10 место в чемпионате, "Карпаты" идут на четвертой позиции. У команд 32 и 46 очков соответственно.

Начало матча в Коваливке запланировано на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.

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Колос (Ковалевка) Карпаты (Львов)
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