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Іспит для нового наставника житомирян. Відомі стартові склади на матч Зоря - Полісся

Премьер-лига

Житомиряне преследуют еврокубки

Іспит для нового наставника житомирян. Відомі стартові склади на матч Зоря - Полісся

Фото пресслужби ФК "Полісся"

Денис Снигур Автор UA-Футбол
Новина українською

В Киеве на стадионе имени Лобановского луганская "Заря" примет житомирское "Полесье". Житомиряне подходят к игре на фоне увольнения Имада Ашура и проведут первый матч под руководством Александра Максимова. Гости и дальше продолжают преследовать последнюю еврокубковую позицию, но удастся ли им победить подопечных Младена Бартуловича?

  • Стартовый состав Зари: Сапутин - Вантух, Джордан, Башич, Жуниньо - Дришлюк, Попара, Мичин - Яцик, Будковский (к), Слесарь.
  • Стартовый состав Полесья: Волынец – Майсурадзе, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко (к), Андриевский – Крушинский, Караман, Гуцуляк – Батиста

На данный момент "Полесье" находится на пятом месте, имея в активе 44 зачетных балла, а "Заря" - на восьмом месте с 38 пунктами.

Старт встречи намечен на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.

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