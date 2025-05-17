Іспит для нового наставника житомирян. Відомі стартові склади на матч Зоря - Полісся

В Киеве на стадионе имени Лобановского луганская "Заря" примет житомирское "Полесье". Житомиряне подходят к игре на фоне увольнения Имада Ашура и проведут первый матч под руководством Александра Максимова. Гости и дальше продолжают преследовать последнюю еврокубковую позицию, но удастся ли им победить подопечных Младена Бартуловича?

Стартовый состав Зари: Сапутин - Вантух, Джордан, Башич, Жуниньо - Дришлюк, Попара, Мичин - Яцик, Будковский (к), Слесарь.

Стартовый состав Полесья: Волынец – Майсурадзе, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко (к), Андриевский – Крушинский, Караман, Гуцуляк – Батиста

На данный момент "Полесье" находится на пятом месте, имея в активе 44 зачетных балла, а "Заря" - на восьмом месте с 38 пунктами.

Старт встречи намечен на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.