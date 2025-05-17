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Лидеру Кривбасса провели операцию в Финляндии
Успешное хирургическое вмешательство
Фото: ФК Кривбас
Левый защитник "Кривбасса" Иван Дибанго перенес операцию. Об этом сообщают официальные информационные ресурсы клуба.
"После длительных консультаций с несколькими европейскими клиниками медицинский штаб ФК "Кривбасс" решил направить камерунского защитника на операцию в Финляндию. Ведь эта клиника специализируется на подобных травмах, полученных Иваном", – говорится в сообщении криворожцев.
Несложное хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас Дибанго чувствует себя гораздо лучше. Следующий шаг – за реабилитологами.
"Ожидаем качественное и быстрее восстановление", – отметил "Кривбасс", но не сообщил о точных сроках возвращения игрока.
Дибанго травмировался в матче 27 тура против "Руха". Он провел тогда первый тайм, после чего был заменен в перерыве. Два последующих поединка защитник пропустил. Не сыграет и в двух завершающих турах УПЛ.
В этом сезоне Дибанго провел 19 матчей в составе "Кривбасса" в чемпионате Украины.
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