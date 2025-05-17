Лидеру Кривбасса провели операцию в Финляндии

Левый защитник "Кривбасса" Иван Дибанго перенес операцию. Об этом сообщают официальные информационные ресурсы клуба.

"После длительных консультаций с несколькими европейскими клиниками медицинский штаб ФК "Кривбасс" решил направить камерунского защитника на операцию в Финляндию. Ведь эта клиника специализируется на подобных травмах, полученных Иваном", – говорится в сообщении криворожцев.

Несложное хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас Дибанго чувствует себя гораздо лучше. Следующий шаг – за реабилитологами.

"Ожидаем качественное и быстрее восстановление", – отметил "Кривбасс", но не сообщил о точных сроках возвращения игрока.

Дибанго травмировался в матче 27 тура против "Руха". Он провел тогда первый тайм, после чего был заменен в перерыве. Два последующих поединка защитник пропустил. Не сыграет и в двух завершающих турах УПЛ.

В этом сезоне Дибанго провел 19 матчей в составе "Кривбасса" в чемпионате Украины.