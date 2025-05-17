Помог автогол. Карпаты открыли счет на восьмой минуте матча против Колоса - ВИДЕО

"Колос" и "Карпаты" встречаются в рамках 29 тура УПЛ. На девятой минуте счет во встрече был открыт.

После потери коваливцев мяча в центре поля в резкую контратаку выбежали львовяне. Пас Бруниньо на Краснопира не прошел, однако сам же бразилец подобрал мяч и пробил. Голкипер среагировал на удар с нескольких метров, однако круглый попал в Красничи и полетел в ворота.

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