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Помог автогол. Карпаты открыли счет на восьмой минуте матча против Колоса - ВИДЕО
"Львы" сделали еще один шаг к Лиге конференций
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
"Колос" и "Карпаты" встречаются в рамках 29 тура УПЛ. На девятой минуте счет во встрече был открыт.
После потери коваливцев мяча в центре поля в резкую контратаку выбежали львовяне. Пас Бруниньо на Краснопира не прошел, однако сам же бразилец подобрал мяч и пробил. Голкипер среагировал на удар с нескольких метров, однако круглый попал в Красничи и полетел в ворота.
За ходом событий встречи следите в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>.
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