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Довольны ли? Болельщики Полесья красноречиво отреагировали на отставку Ашура. ФОТОфакт
Также произнесли "кричалку"
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В Киеве продолжается матч 29-го тура УПЛ между "Зарей" и "Полесьем". Это первая игра житомирян после отставки главного тренера Имада Ашура, прогремевшей на неделе.
Не остались в стороне активные болельщики "волков", которые на трибунах вывесили соответствующий баннер. "Страдания закончились". ФОТОфакт со стадиона "Динамо им. Валерия Лобановского" передает журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.
Также наша корреспондентка сообщила, что болельщики "Полесья" произнесли «кричалку», связанную с увольнением Ашура. В целом фанаты довольны отставкой тренера.
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