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Довольны ли? Болельщики Полесья красноречиво отреагировали на отставку Ашура. ФОТОфакт

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Также произнесли "кричалку"

Довольны ли? Болельщики Полесья красноречиво отреагировали на отставку Ашура. ФОТОфакт

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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В Киеве продолжается матч 29-го тура УПЛ между "Зарей" и "Полесьем". Это первая игра житомирян после отставки главного тренера Имада Ашура, прогремевшей на неделе.

Не остались в стороне активные болельщики "волков", которые на трибунах вывесили соответствующий баннер. "Страдания закончились". ФОТОфакт со стадиона "Динамо им. Валерия Лобановского" передает журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.

Довольны ли? Болельщики Полесья красноречиво отреагировали на отставку Ашура. ФОТОфакт - изображение 1

Также наша корреспондентка сообщила, что болельщики "Полесья" произнесли «кричалку», связанную с увольнением Ашура. В целом фанаты довольны отставкой тренера.

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Источник:
Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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