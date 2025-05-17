Довольны ли? Болельщики Полесья красноречиво отреагировали на отставку Ашура. ФОТОфакт

В Киеве продолжается матч 29-го тура УПЛ между "Зарей" и "Полесьем". Это первая игра житомирян после отставки главного тренера Имада Ашура, прогремевшей на неделе.

Не остались в стороне активные болельщики "волков", которые на трибунах вывесили соответствующий баннер. "Страдания закончились". ФОТОфакт со стадиона "Динамо им. Валерия Лобановского" передает журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.

Также наша корреспондентка сообщила, что болельщики "Полесья" произнесли «кричалку», связанную с увольнением Ашура. В целом фанаты довольны отставкой тренера.