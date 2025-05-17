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Полесье не сдается в борьбе за еврокубки. Батиста вывел житомирян вперед в матче 29-го тура

Премьер-лига
Обновлено

Фавориты устанавливают преимущество

Полесье не сдается в борьбе за еврокубки. Батиста вывел житомирян вперед в матче 29-го тура

Фото: ФК Полісся

Новина українською

В Киеве "Полесье" вышло вперед в матче с "Зарёй". Очередной мяч за свою новую команду забил уругваец Факундо Батиста. На данный момент на счету уругвайца уже четыре забитых мяча.

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Источник:
UPL TV
Опубликовал: Денис Снигур
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