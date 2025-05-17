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Полесье не сдается в борьбе за еврокубки. Батиста вывел житомирян вперед в матче 29-го тура
Фавориты устанавливают преимущество
Фото: ФК Полісся
В Киеве "Полесье" вышло вперед в матче с "Зарёй". Очередной мяч за свою новую команду забил уругваец Факундо Батиста. На данный момент на счету уругвайца уже четыре забитых мяча.
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Источник:UPL TV
Опубликовал: Денис Снигур
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