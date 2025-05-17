Все для зрителей. Перед матчем Зари состоялся футбольный ивент

В Киеве на стадионе "Динамо им. Валерия Лобановского" состоялся матч 29-го тура УПЛ между "Зарей" и "Полесьем". Стартовый свисток прозвучал в 13:00, а перед матчем клуб при поддержке официального спонсора GGBET организовал футбольный медиа-ивент.

На мероприятии побывала журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.

Как сообщила наша корреспондентка с места событий, на мероприятии были организованы различные активности для фанатов клуба и медиа: была организована уникальная фан-зона, конкурсы для болельщиков, розыгрыши подарков и эксклюзивных мерчей.

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Перед любителями футбола выступили представители клуба и его спонсора. После развлекательных и интерактивных мероприятий все были приглашены на просмотр футбола.

Мероприятие было организовано ФК "Заря" совместно с титульным партнером GGBET

Фоторепортаж с события – ниже в новости.

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