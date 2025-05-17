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В начале второго тайма. Кривбасс открыл счет в матче против Оболони. Видео гола

Премьер-лига
Обновлено

Второй гол в Чемпионате Украины

В начале второго тайма. Кривбасс открыл счет в матче против Оболони. Видео гола

Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" открыл счет в матче против "Оболони".

Криворожский клуб устроил атаку с центра поля. Задерака нашел Твердохлеба в штрафной и отдал пас.

Нападающий ударил по воротам, но игроки "Оболони" мяч заблокировали. Снаряд попал к Кузыку, который пушечным ударом забил мяч в ворота.

Видео гола:

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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