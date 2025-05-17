УПЛ. Кривбасс - Оболонь 1:0. Борьба криворожан продолжается

Последний домашний матч криворожан в этом сезоне, в котором команде Юрия Вернидуба нужна была только победа. Игра и так прогнозировалась достаточно закрытой, так еще и погодные условия внесли свой вклад в подобный плотный характер противостояния. При этом, дождь с течением времени только усиливался. Поэтому, о какой-то "феерии" с точки зрения комбинаторики речь не шла и близко.

Первый тайм получился максимально пресным в контексте создания моментов. Конечно, "Кривбасс" на правах хозяина больше контролировал мяч, но до конкретики в завершающей стадии доходило крайне редко. По сути все сводилось к верховым подачам и забросам. В основном партнеры искали в штрафной площадке голову Твердохлеба. Однако, Егору не хватало то точности, то силы ударов. Также, в принципе, неплохой момент был у Микитишина - однако, снова прямо в руки стража ворот гостей Марченко.

В свою очередь, "Оболонь" закономерно сделала ставку на контрвыпады, хотя и при этом "пивовары" эпизодами садились уж слишком низко. За киевлян своими выстрелами отвечали Черненко и Микитишин. Первый классно на замахе обыграл защитника, но в самый ответственный момент банально поскользнулся. А второй - прикладывался с линии штрафной площадки. Однако, снова Марченко без проблем разобрался с этим ударом.

Юрий Вернидуб заметно нервничал. Вполне можно понять. Игра у его команды в первой половине особо не клеилась, к тому же "Карпаты" в своем параллельном матче уже на 9-й минуте встречи открыли счет. Победа львовян при любом итоговом результате в нашем матче хоронила бы надежды криворожан на последний слот в еврокубковой зоне.

В перерыве нужно было что-то менять. И они были. Правда от столичного коллектива - Сергей Шищенко не стал тянуть с ротациями и провел сразу двойную замену.

Тем не менее, в этом аспекте не прогадал именно коуч "Кривбасса". Вернидуб не стал ничего менять, что принесло свои плоды. Уже на самом старте второго тайма после суматохи в штрафной зоне и рикошета после удара Твердохлеба мяч спиной к воротам подхватил Кузык.

Казалось, что "пивовары" полностью контролируют ситуацию, однако номинальный левый фулбек криворожской команды в этой игре качнул защитника киевлян и решился на неожиданный удар с разворота. Гости не были готовы к такому решению Дениса. Здесь уже возмущаться начал Сергей Шищенко. Тренер "Оболони" не понимал, как так можно давать пробивать.

В общем, после этого мяча сценарий поединка по большому счету не изменился. Даже углублялся в своей тяжести. Поле окончательно промокло, а команды уже откровенно "поднаелись".

В то же время, вообще не сказать, что "Оболонь" смирилась с этим результатом и не стремилась отыграться. Другое дело, что уже "Кривбасс" садился глубже, а скользкий мяч лишь усложнял задачу. Поэтому, придумать что-то оригинальнее за приславутые верховые подачи не удавалось. Да и не было возможности, что же там. Все эти атакующие потуги "пивоваров", как и до этого, спокойно без лишней суеты, в руки забирал Клищук. Или же блокировали защитники хозяев.

Правда, убийственная возможность, для того, чтобы в конце концов установить паритет на табло и выгрызть ничью у киевлян была. Оборонительное звено "Кривбасса" провалилось в центре, чем и после передачи из глубины воспользовался Теслюк. Вышедший на замену буквально за несколько минут до этого, свежий нападающий "Оболони" вырвался по сути на свидание с голкипером, но влупил ощутимо выше ворот. Наверное, Денис не сумел как следует войти в эту вязкую игру и банально перегорел.

Подопечные Шищенко пытались до последнего. "Заряжать" в штрафную приходил даже Марченко, хех. Впрочем, арбитр Александр Омельченко официально зафиксировал минимальный триумф домашней стороны. К счастью, на этот раз в Кривом Роге обошлось без форс-мажоров.

Насколько все для "Кривбасса" начиналось печально, настолько же ситуация в итоге развернулась на 180 градусов. В концовке, Юрию Вернидубу подсказали, что "Колоса" таки забил второй в ворота "Карпат". Интрига в борьбе за последнюю путевку от Украины на евроарену закручивается максимально. Только посмотрите на эту плотность в таблице перед заключительным туром родной УПЛ!

29-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 17-е мая

Кривой Рог, стадион "Горняк"

Гол: Кузик 48

"Кривбасс": Клищук - Кузык, Романчук, Конате, Юрчец - Вакулко, Лунев (Икенна 68) - Микитишин (Ндомбаси 68), Твердохлеб, Задерака (Понедельник 78) - Соса.

Запасные: Маханьков, Хома, Виливальд, Бандейра, Пличко, Понедельник, Икенна, Илич, Гонсалез, Каменский, Ндомбази Нланду, Мулык.

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

"Оболонь": Марченко - Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин - Черненко (Груша 46), Курко (Слободян 61), Витенчук (Теслюк 82) - Тарануха (Близниченко 61), Устименко (Бычек 46).

Запасные: Федоровский, Осман, Грисьо, Ломницкий, Мороз, Близниченко, Слободян, Мединский, Груша, Суханов, Бычек, Теслюк.

Главный тренер: Сергей Шищенко.

Предупреждения: Близниченко 75, Шищенко 76, Икенна 84, Ильин 86.

Арбитр: Омельченко Александр.