УПЛ. Колос - Карпаты 2:1. Результат, который закручивает борьбу за еврокубки до максимальной интриги

УПЛ. 29-й тур

17.05.2025. Стадион "Колос" (Ковалевка)

Главный арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

"Колос" - "Карпаты" 2:1

"Колос": Пахолюк - Козик, Бурда, Красничи, Цуриков - Гагнидзе, Теллес (Владой 46), Ррапай (Ориховский 85) - Алефиренко (Гусол 86), Сидоров (Ковталюк 46), Велетень.

"Карпаты": Кинарейкин - Полегенько, Адамюк, Танда, Мирошниченко - Чачуа, Альварес, Бруниньо (Квасница 72) - Костенко (Пидлепенец 46), Краснопир (Невес 81), Шах (Федор 64).

Предупреждения: Алефиренко 44, Костышин 45, Красничи 67, Велетень 90+4

Голы: Великан 55, Гагнидзе 89 - Красничи (аг) 9

В прошлом туре "Колос" решил задачу сохранения прописки в УПЛ на следующий сезон. А это значит, что футболистов необходимо было чем-то мотивировать. Как вариант - попытаться прервать 10-матчевую домашнюю серию без побед. Последней возможностью для реализации стал поединок против "Карпат", которые борются за еврокубки.

Матч начался в пользу львовян. Их активность на старте принесла быстрый гол. Оборона хозяев провалилась, поэтому Бруниньо получил кучу свободного пространства у ворот. Легионер решил то ли простреливать, то ли пробивать... Но в итоге стал автором голевой передачи на соперника. Мяч попал в Красничи, поэтому имеем автогол.

"Колос" начал приходить в себя где-то со второй части тайма. Единственная возможность забить хозяевам возникла благодаря стараниям Бурды. Опытный защитник сначала убежал от Костенко во время подачи углового и нанес удар головой. Голкипер спас, но на добивании снова сыграл Бурда. Кинарейкин отличиться сопернику не дал.

Могли во второй раз забивать "Карпаты". Пахолюк прекрасно сориентировался после подачи Бруниньо со штрафного, но отбил мяч в ноги Танды. Чудом соперник не попал в ворота.

Отметим, что сегодня командам мешал дождь и слишком влажный газон. Возможно именно это стало причиной такого количества потерь кожаного от ковалевцев. Очень много брака. Подытоживая, первый тайм завершился справедливыми 0:1 в пользу гостей.

Зато вторая половина поединка получилась вообще непохожей на первую. Хозяева будто включили все свои мощности, и сразу помчались в атаку. Львовяне наоборот - остановились.

На 55-й минуте вообще не удивил гол "Колоса". Мяч, который будет претендовать на гол тура. Велетень из-за пределов штрафной площади забросил, можно сказать, за шиворот голкиперу. Кинарейкин зацепил кожаного, но его позиция не давала возможности обезвредить угрозу. Интересно, что Владислав был вообще незаметным в первом тайме, а тут сразу о себе напомнил.

Через несколько минут "Колос" мог забивать еще раз. Подача Владой с правого фланга нашла голову самого Ррапая. Бери да и забивай. Но точности не хватило.

"Карпаты" полностью потеряли то игровое преимущество, которое имели до перерыва. Их мини-моменты уже не несли такой остроты. Заряженность ковалевцев изменила весь матч.

В конце игры "Колос" вырвал победу. Камбэк, друзья. Великолепная разрезная передача Цурикова на вбегающего Гагнидзе дала возможность выйти с левого фланга на ударную позицию. Грузин попал точно в дальний угол и стал героем матча.

Команда Костышина наконец завершает 10-матчевую безвыигрышную домашнюю серию. Это поражение "Карпат" и результаты параллельных матчей свидетельствуют о том, что борьба за еврокубковое место дошла до пика. Сейчас четвертыми является "Полесье" (47 очков), далее следуют львовяне (46 очков), а за ними "Кривбасс" (46 очков). Последний тур будет просто сумасшедшим.