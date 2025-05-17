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Роковая ошибка голкипера. Колос сравнял счет в матче против Карпат – ВИДЕО

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Поединок автоголов

Роковая ошибка голкипера. Колос сравнял счет в матче против Карпат – ВИДЕО

Фото: ФК Колос

UA-Футбол
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"Колос" и "Карпаты" играют в матче 29 тура чемпионата Украины. Коваливцы на 55 минуте сравняли счет во встрече.

Подопечные Костышина провели атаку по правому флангу. Велетень получил мяч на линии штрафной и подал в направлении дальней штанги. Круглый не летел в створ, но голкипер "львов" Кинарейкин рукой срезал его в свои ворота.

Это второй автогол в сегодняшнем матче в Ковалевке. В первом тайме в свои ворота забил Красничи.

За ходом дальнейших событий следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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