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Роковая ошибка голкипера. Колос сравнял счет в матче против Карпат – ВИДЕО
Поединок автоголов
Фото: ФК Колос
"Колос" и "Карпаты" играют в матче 29 тура чемпионата Украины. Коваливцы на 55 минуте сравняли счет во встрече.
Подопечные Костышина провели атаку по правому флангу. Велетень получил мяч на линии штрафной и подал в направлении дальней штанги. Круглый не летел в створ, но голкипер "львов" Кинарейкин рукой срезал его в свои ворота.
Это второй автогол в сегодняшнем матче в Ковалевке. В первом тайме в свои ворота забил Красничи.
За ходом дальнейших событий следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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