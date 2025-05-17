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"Спасибо за все". Марино Пушич прощается с Шахтером

Премьер-лига
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На этом история заканчиваеться

"Спасибо за все". Марино Пушич прощается с Шахтером

Фото: Шахтар

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтёра", похоже, официально покидает "горняков". На своей официальной странице в Instagram коуч поблагодарил команду и клуб.

"Спасибо за все прекрасные воспоминания с этими замечательными людьми, и я горжусь всеми достижениями. Спасибо за все. История помнит только победителей. Несокрушимый Шахтер", – написал Пушич в инстаграме.

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Марино Пушич одержал с "Шахтёром" три трофея - два Кубка Украины и одно чемпионство.

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1 голосов
Источник:
Marino Pusic
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
17.05.2025 в 15:40
Таке враження залишилося, що якби замість нього команду тренували умовні Шевчук, Пятов, Степаненко - результати були б не гірше.
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Комментарии 6
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
17.05.2025 в 15:40
Таке враження залишилося, що якби замість нього команду тренували умовні Шевчук, Пятов, Степаненко - результати були б не гірше.
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
17.05.2025 в 15:33
Тренер ни про что, ни про никак.....с таким успехом могли взять местного тренера, результат был бы таким же. Остаётся только 2 вопроса, что это было, и зачем?
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1
0
oda1979 (Запорожье)
17.05.2025 в 15:31
Хана теперь кротам
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0
1
aleks68
17.05.2025 в 15:38
ты переживай за свой кривбасс.походы за золотом и ббронзой закончились.и больше не повторяться
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0
0
Acsakal (Kharkiv)
17.05.2025 в 15:18
Ой, та невже таке щастя?
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1
0
Kondor (Веселе)
17.05.2025 в 15:23
Ти то що отримав?
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0
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