"Спасибо за все". Марино Пушич прощается с Шахтером

Главный тренер донецкого "Шахтёра", похоже, официально покидает "горняков". На своей официальной странице в Instagram коуч поблагодарил команду и клуб.

"Спасибо за все прекрасные воспоминания с этими замечательными людьми, и я горжусь всеми достижениями. Спасибо за все. История помнит только победителей. Несокрушимый Шахтер", – написал Пушич в инстаграме.

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Марино Пушич одержал с "Шахтёром" три трофея - два Кубка Украины и одно чемпионство.