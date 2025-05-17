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"Спасибо за все". Марино Пушич прощается с Шахтером
На этом история заканчиваеться
Фото: Шахтар
Главный тренер донецкого "Шахтёра", похоже, официально покидает "горняков". На своей официальной странице в Instagram коуч поблагодарил команду и клуб.
"Спасибо за все прекрасные воспоминания с этими замечательными людьми, и я горжусь всеми достижениями. Спасибо за все. История помнит только победителей. Несокрушимый Шахтер", – написал Пушич в инстаграме.
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Марино Пушич одержал с "Шахтёром" три трофея - два Кубка Украины и одно чемпионство.
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Источник:Marino Pusic
Опубликовал: Денис Снигур
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17.05.2025 в 15:40
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