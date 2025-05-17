УПЛ. Заря – Полесье 0:1. Судьба житомирян в их руках

Что касается стартовых составов, то в "Заре" справа в обороне при отсутствии Тронтеля сыграл Жуниор. На других позициях все прогнозируемо. У "Полесье" не играл Александр Назаренко, место которого слева в атаке занял универсал Крушинский. Среди неожиданностей - выход в основе 18-летнего воспитанника закарпатского футбола Ярослава Карамана, для которого это был второй матч в основе.

На стартовых минутах инициативу в свои руки взяли игроки житомирского клуба. Именно они создали первые опасные моменты в матче. Прострел Крушинского с левого фланга завершился ударом над воротами от Батисты. Подача с правого фланга со штрафного тоже завершилась ударом головой Гуцуляка над воротами.

Прострел Жуниньо с правого фланга не дали завершить Слесарю, но со второй попытки он заработал угловой. Стандарт никаких дивидендов хозяевам не принес.



Что бросается в глаза, то это изменение позиций фланговых защитников "Полесья": номинально правый защитник Майсурадзе играет слева, а левый защитник Михайличенко играет справа.

"Полесье" открыло счет во второй половине первого тайма. Михайличенко сместился с правого фланга в центр и отдал разрезную передачу на Батисту, который обыграл Сапутина и открыл счет в матче. 0:1.

Гости продолжали атаковать. Караман отдал на фланг на Крушинскому, до прострела которого не дотянулся Батиста. Мог делать дубль уругвайский форвард. Гуцуляк подал на Батисту, удар которого из угла ворот вынес Джордан.

Уже в добавленное арбитром время подачи со штрафного с правого фланга запирал Сарапий, Сапутин не удержал мяч в руках, но защитник разрядил ситуацию и не разрешил Батисти сделать дубль. Навес от Слесаря ​​с правого фланга выбили за пределы штрафного защитники "Полесья".

Гораздо острее выглядела в первом тайме житомирская команда, поэтому счет 0:1 после свистка на перерыв был абсолютно закономерным.

Второй тайм начался с контроля мяча от "Зари", но без особо опасных моментов.

"Полесье" тоже не отсиживалось в защите. Во время прострела с правого фланга Батиста колено прикоснулся к мячу, но отскок пошел в сторону от ворот. Пасс из глубины до правого угла вратарской завершил ударом мимо ближней стойки Андриевского.

После подачи с правого фланга Волынец неожиданно выпустил мяч из рук, но пробить Джордану не дали.

С середины второго тайма снова активизировалась "Заря". Подачу с правого фланга Горбача на Будковского перехватили защитники. Удар головой от Будковского после подачи с правого фланга полетел мимо дальней штанги.

"Полесье" ответило своим моментом. Гуцуляк на правом фланге штрафной простреливал на дальнюю стойку, но никто из партнеров не успел.

На последних минутах мог сравнять счет Белоцерковец, но Волынец парировал ногой его удар в дальний угол.

Во втором тайме "Полесье" не имело такого преимущества как в первом, но житомиряне удержали преимущество.

Полесье обыгрывает "Зарю" и выходит на 4-е место, ведь "Карпаты" уступили "Колосу". Свой матч выиграл также Кривбасс, поэтому судьба путевки в Лигу конференций решится в поединке Полесье - Кривбасс в последнем туре. Если "Полесье" там победит, то стартует в Лиге конференций летом.

29-й тур УПЛ

Киев. "Динамо им. Лобановского"

"Заря" - "Полесье" 0:1

Гол: Батиста, 33

"Заря": Сапутин - Вантух (Горбач, 74), Джордан, Башич, Жуниньо - Дришлюк (Белоцерковец, 66), Папара, Мичин (Кораблин, 88) - Яцик, Будковский, Слесарь (Тронтель, 74).

"Полесье": Волынец - Майсурадзе (Хадрой, 72), Сарапий, Чоботенко, Михайличенко - Бабенко, Андриевский, Караман (Йосефи, 59) - Крушинский, Батиста (Бристрич, 72), Гуцуляк.

Предупреждения: Тронтель, 90 – Майсурадзе, 61, Хадрой, 73.