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Провал в обороне. Колос забил победный гол Карпатам на 89 минуте - ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Нож в спину еврокубковым амбициям "львов"

Провал в обороне. Колос забил победный гол Карпатам на 89 минуте - ВИДЕО

Фото: ФК Колос

UA-Футбол
Новина українською

"Колос" и "Карпаты" играли в рамках 29 тура чемпионата Украины. Ковалевцы вырвали победу на 89-й минуте встречи.

Прошла передача от Цурикова в чужую штрафную. Мяч убежал и от Адамюка, и от Танды, после чего дошел до Гагнидзе. Грузинский полузащитник обыграл Кинарейкина.

Это второй гол для Гагнидзе в нынешнем сезоне. Он провел 21 матч в текущем чемпионате.

Благодаря победе "Колос" закрепился на 10 месте. "Карпаты" опустились на пятую строчку.

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