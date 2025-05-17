Провал в обороне. Колос забил победный гол Карпатам на 89 минуте - ВИДЕО

"Колос" и "Карпаты" играли в рамках 29 тура чемпионата Украины. Ковалевцы вырвали победу на 89-й минуте встречи.

Прошла передача от Цурикова в чужую штрафную. Мяч убежал и от Адамюка, и от Танды, после чего дошел до Гагнидзе. Грузинский полузащитник обыграл Кинарейкина.

Это второй гол для Гагнидзе в нынешнем сезоне. Он провел 21 матч в текущем чемпионате.

Благодаря победе "Колос" закрепился на 10 месте. "Карпаты" опустились на пятую строчку.