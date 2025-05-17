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Провал в обороне. Колос забил победный гол Карпатам на 89 минуте - ВИДЕО
Нож в спину еврокубковым амбициям "львов"
Фото: ФК Колос
"Колос" и "Карпаты" играли в рамках 29 тура чемпионата Украины. Ковалевцы вырвали победу на 89-й минуте встречи.
Прошла передача от Цурикова в чужую штрафную. Мяч убежал и от Адамюка, и от Танды, после чего дошел до Гагнидзе. Грузинский полузащитник обыграл Кинарейкина.
Это второй гол для Гагнидзе в нынешнем сезоне. Он провел 21 матч в текущем чемпионате.
Благодаря победе "Колос" закрепился на 10 месте. "Карпаты" опустились на пятую строчку.
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