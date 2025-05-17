Борьба за последнюю еврокубковую позицию. Какие расклады перед последним туром?

После 29-го тура Украинской Премьер-Лиги три команды претендуют на еврокубки.

Шансы на четвертое место имеют:

Полесье - 47 очков

Карпаты - 46 очков

Кривбасс - 46 очков

В последнем туре "Полесье" встретится с "Кривбассом", а "Карпаты" примут "Зарю".

Расклады команд:

"Полесье" выйдет в еврокубки, если победит "Кривбасс" (результат параллельного матча не имеет значения), или "Полесье" сыграет вничью, а "Карпаты" не выиграют у "Зари";

"Кривбасс" выйдет в еврокубки, если победит "Полесье", а "Карпаты" потеряют очки с "Зарей";

"Карпаты" выйдут в еврокубки, если победят "Зарю", а "Полесье" не выиграет у "Кривбасса".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в 29-м туре "Кривбасс" победил "Оболонь" со счетом 1:0, житомирское "Полесье" переиграло "Зарю" (1:0), а "Карпаты" уступили "Колосу".