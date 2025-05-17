Премьер-лига
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Борьба за последнюю еврокубковую позицию. Какие расклады перед последним туром?
Закрутилась интрига
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
После 29-го тура Украинской Премьер-Лиги три команды претендуют на еврокубки.
Шансы на четвертое место имеют:
- Полесье - 47 очков
- Карпаты - 46 очков
- Кривбасс - 46 очков
В последнем туре "Полесье" встретится с "Кривбассом", а "Карпаты" примут "Зарю".
Расклады команд:
- "Полесье" выйдет в еврокубки, если победит "Кривбасс" (результат параллельного матча не имеет значения), или "Полесье" сыграет вничью, а "Карпаты" не выиграют у "Зари";
- "Кривбасс" выйдет в еврокубки, если победит "Полесье", а "Карпаты" потеряют очки с "Зарей";
- "Карпаты" выйдут в еврокубки, если победят "Зарю", а "Полесье" не выиграет у "Кривбасса".
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Напомним, что в 29-м туре "Кривбасс" победил "Оболонь" со счетом 1:0, житомирское "Полесье" переиграло "Зарю" (1:0), а "Карпаты" уступили "Колосу".
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Источник:Рейтинги - посіви - коефіцієнти
Опубликовал: Владислав Прийменко
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