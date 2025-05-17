Полесье побеждает в первом матче после увольнения Имада Ашура

"Полесье" провело первый матч под руководством нового тренера.

"Страдания заканчиваются" — именно такой баннер вывесили ультрас "полесских волков", и, похоже, все проблемы действительно могут остаться позади, ведь команда одержала выездную победу над довольно крепким коллективом Младена Бартуловича.

Факундо Батиста забил свой пятый мяч в УПЛ и шестой в общем.

"Заря" - "Полесье" 0:1

Голы: Батиста 33

Поскольку львовские "Карпаты" проиграли свой матч ковальовскому "Колосу", житомиряне поднялись на столь желанное четвертое место в турнирной таблице.