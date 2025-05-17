Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье побеждает в первом матче после увольнения Имада Ашура
Всё решил один забитый мяч
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
"Полесье" провело первый матч под руководством нового тренера.
"Страдания заканчиваются" — именно такой баннер вывесили ультрас "полесских волков", и, похоже, все проблемы действительно могут остаться позади, ведь команда одержала выездную победу над довольно крепким коллективом Младена Бартуловича.
Факундо Батиста забил свой пятый мяч в УПЛ и шестой в общем.
"Заря" - "Полесье" 0:1
Голы: Батиста 33
Поскольку львовские "Карпаты" проиграли свой матч ковальовскому "Колосу", житомиряне поднялись на столь желанное четвертое место в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- "Спасибо за все". Марино Пушич прощается с Шахтером
- Не только Судаков. Наполи может подписать сразу двух лидеров Шахтера
- Победы Челси и Виллы, дорогие билеты от Черноморца и подозрение Тимощуку. Главные новости за 16 мая
- Ярмоленко - про Гармаша: Было такое, что после удаления он говорил: "Не уйду с поля. Судья пошутил"
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане