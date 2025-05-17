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Шансы на еврокубки у львовян падают. Колос – Карпаты 2:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
Обновлено

Парад ошибок в обороне

Шансы на еврокубки у львовян падают. Колос – Карпаты 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
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Перед завершающими двумя турами УПЛ задача "Карпат" была четкой: две победы – и гарантированное четвертое место. Даже начали матч они против "Колоса" сегодня из быстрого забитого мяча, но во втором тайме дважды легко пропустили. Сначала ошибся Кинарейкин, потом – провалилась оборона. Теперь львовяне должны надеяться не только на себя.

"Колос" – "Карпаты" 2:1

Голы: Кинарейкин 55 (авт.), Гагнидзе 89 – Красничи 9 (авт.)

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