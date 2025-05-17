Шансы на еврокубки у львовян падают. Колос – Карпаты 2:1. Видео голов и обзор матча

Перед завершающими двумя турами УПЛ задача "Карпат" была четкой: две победы – и гарантированное четвертое место. Даже начали матч они против "Колоса" сегодня из быстрого забитого мяча, но во втором тайме дважды легко пропустили. Сначала ошибся Кинарейкин, потом – провалилась оборона. Теперь львовяне должны надеяться не только на себя.

"Колос" – "Карпаты" 2:1

Голы: Кинарейкин 55 (авт.), Гагнидзе 89 – Красничи 9 (авт.)