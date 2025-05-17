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"Цикл подходит к концу": Вернидуб намекнул на уход из Кривбасса
Поблагодарил болельщиков
Фото: fckryvbas.com
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб после победы над "Оболонью" в 29-м туре УПЛ поблагодарил болельщиков за поддержку команды, намекнув на свой уход из клуба.
"Хочу поблагодарить наших фанатов за поддержку. Я вместе с ними в "Кривбассе" уже 3 года. Я чувствовал их поддержку, всегда был рядом с ними, а они со мной - и в легкую минуту, и в тяжелую. Очень благодарен каждому и каждой. Желаю и в дальнейшем поддерживать команду "Кривбасс" - и когда классно играет, и когда не очень. Потому что от этого очень многое зависит для ребят, что будет дальше. Поэтому еще раз спасибо Кривому Рогу за эти 3 года. Цикл подходит к концу. Но самая слива и вишенка на торте будет в Житомире. Будем выходить и делать все, что от нас зависит", - сказал Вернидуб.
В последнем туре УПЛ "Кривбасс" сыграет в Житомире против "Полесья". Эта игра станет решающей в борьбе за еврокубковое, четвертое место.
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