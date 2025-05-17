Рух в приподнятом настроении. Карабин рассказал, что ждет от игры с Левым Берегом

Нападающий "Руха" Ярослав Карабин поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура УПЛ против "Левого Берега".

"Все в хорошем настроении. Мы рады, что победили "Верес" и стабильно сейчас набираем очки. Теперь готовимся к матчу с "Левым Берегом". Эта команда борется за выживание, поэтому соперник будет мотивированным. Думаю, нас ждет непростая игра.

У "Левого Берега" достаточно опытных игроков. Киевляне хорошо действуют в позиционной обороне и выбегают в опасные контратаки. Сейчас мы разбираем сильные и слабые стороны этого соперника - тренерский штаб даст нам всю необходимую информацию", - сказал игрок.