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Рух в приподнятом настроении. Карабин рассказал, что ждет от игры с Левым Берегом
Соперник будет мотивированным
Фото: Рух
Нападающий "Руха" Ярослав Карабин поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура УПЛ против "Левого Берега".
"Все в хорошем настроении. Мы рады, что победили "Верес" и стабильно сейчас набираем очки. Теперь готовимся к матчу с "Левым Берегом". Эта команда борется за выживание, поэтому соперник будет мотивированным. Думаю, нас ждет непростая игра.
У "Левого Берега" достаточно опытных игроков. Киевляне хорошо действуют в позиционной обороне и выбегают в опасные контратаки. Сейчас мы разбираем сильные и слабые стороны этого соперника - тренерский штаб даст нам всю необходимую информацию", - сказал игрок.
Поединок "Левый Берег" - "Рух" состоится в воскресенье, 18-го мая. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.
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