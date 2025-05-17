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Удачный дебют в УПЛ. И.о тренера Полесья прокомментировал матч против Зари

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И сразу много вопросов

Удачный дебют в УПЛ. И.о тренера Полесья прокомментировал матч против Зари

Фото - ФК Полісся

Новина українською

И.о. тренера "Полесья" Александр Максимов прокомментировал победный матч против "Зари" (1:0)

По словам тренера. Игроки выполнили все установки, о которых договаривались.

"Ощущения положительные. Победа - это то, к чему мы стремимся. Все супер, ребята молодцы, выполнили установки, о которых мы договаривались. Все супер.

О договоренностях все не буду рассказывать. Единственное что, пообщались с ребятами. Подчеркивали, что две важные игры, старались организовывать оборонительную игру. Видите, что все получилось", - сказал тренер.

Журналистка УПЛ ТВ спросила, какая была задумка по Михайличенко и Мейсурадзе.

"Задумка была, не будем раскрывать всех планов. Большее взаимодействие между игроками - это вам скажу", - ответил Максимов.

Тренер объяснил свое решение выпустить Карамана.

"Он молодой перспективный игрок, хорошо работает на тренировках. У нас все, кто работают, отдаются по полной, могут играть", - ответил наставник.

Максимов объяснил, что изменил в тактике команды.

"Мы ничего глобально не меняли, до ребят донесли свои идеи, того, что хотим видеть на поле. По составу наши игроки высокого уровня, они выполняют то, что от них требуется.

Конечно, что за неделю, очень трудно глобально поменять, но ребята молодцы. То, что просили - все выполнили", - сказал тренер.

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Сейчас "Полесье" занимает четвертое место с 47-ю баллами.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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