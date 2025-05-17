"Лев, который топчет хлеб". Колосу не понравилась провокационная картинка в соцсетях Карпат

Наставник "Колоса" Руслан Костышин признался, что команду в матче 29-го тура УПЛ с "Карпатами" (2:1) мотивировало неэтичное фото соперников в соцсетях.

"Мы настраивались на игру. Нас настраивал президент. Сегодня была неэтичная фотография на сайте "Карпат". Это нас еще больше подтолкнуло. Когда показывают льва, который топчет хлеб на фото - это не нравится никаким людям. Это побудило нас еще больше завестись", - рассказал Костышин.