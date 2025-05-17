  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Лев, который топчет хлеб". Колосу не понравилась провокационная картинка в соцсетях Карпат

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Лев, который топчет хлеб". Колосу не понравилась провокационная картинка в соцсетях Карпат

Премьер-лига
Обновлено

Комментарий Костышина на эту тему

"Лев, который топчет хлеб". Колосу не понравилась провокационная картинка в соцсетях Карпат

Скрін: УПЛ ТБ

Новина українською

Наставник "Колоса" Руслан Костышин признался, что команду в матче 29-го тура УПЛ с "Карпатами" (2:1) мотивировало неэтичное фото соперников в соцсетях.

"Мы настраивались на игру. Нас настраивал президент. Сегодня была неэтичная фотография на сайте "Карпат". Это нас еще больше подтолкнуло. Когда показывают льва, который топчет хлеб на фото - это не нравится никаким людям. Это побудило нас еще больше завестись", - рассказал Костышин.

"Колос" сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ. В последнем туре команда сыграет против "Динамо".

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Заря - Полесье 0:1. Обзор матча
yellow-arrow
Напомнили о важном. Кривбасс перед матчем с Оболонью показал баннер с посланием. ФОТО
yellow-arrow
Черноморец - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
hottabych61 (Харьков)
17.05.2025 в 18:49
хлеб стал поперек горла льву
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
hottabych61 (Харьков)
17.05.2025 в 18:49
хлеб стал поперек горла льву
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости