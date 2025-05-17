Соперник использовал слабое место. Лупашко назвал причину поражения Колосу

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко объяснил, почему команда проиграла "Колосу" (1:2) в рамках 29-го тура УПЛ.

- Тяжело принять такой результат. Думаю, что по игре мы не заслуживали поражения, но и на победу тоже нет. Ведь качество было не самым лучшим. Учитывая количество потерь перед матчем и во время него, считаю, что качество игры неплохое, учитывая все проблемы.

- Вы говорите о не лучшем качестве игры. Почему "Карпаты" сегодня не были похожими на себя?

- Условно говоря, заберите у "Динамо" трех центральных защитников, Ярмоленко... У нас же сегодня еще не играл Очеретько. В ходе игры заберите основного инсайда и вингера, которые попросили замены. Я думаю, что это семь-восемь футболистов, поэтому другой рисунок игры. Проблема не в том, что эти, кто играли не качественно выполняли свою работу, а проблема в том, что многие играли в непривычных для себя условиях, позициях. Учитывая то, какие у нас были изменения, сегодня мы не могли требовать то, что мы обычно просим в развитии на мяче. Поскольку надо было делать большие перестройки.

- Что скажете об игре Танды на позиции центрального защитника?

- Если не брать момент на последней минуте, то он сыграл очень качественно и мне понравилось то, что Патрисио делал на мяче, как он вел борьбу. "Колос" много играет вертикально и Танда смог это нейтрализовать. Понимаем, что он не является центральным защитником, поэтому такие ошибки допускаем.

- Почему именно Танда вышел в центре защиты и как долго вы выбирали, кого выпускать на этой позиции?

- Выбирали до вчерашнего дня. Честно говоря, если бы это был не конец сезона, то играл бы Киричок, сто процентов. Впрочем, мы понимаем, насколько высокое давление было в этом матче. Также думали о Пабло ... Смотрели на неделе и я увидел в Танде больше уверенности в том, что он может сыграть на этой позиции. Думали о Мирошниченко, но у нас и на флангах нет альтернативы. На эту игру осталось номинально три защитника и надо было что-то придумывать.

- Впереди последний поединок сезона. Теперь ситуация складывается так, что не все зависит от "Карпат". Однако в любом случае это хорошая возможность поблагодарить болельщиков за сезон в матче против "Зари". Для "Карпат" это будет последний бой?

- Я думаю, что надо до последнего верить в себя, в идею, в болельщиков и команду. Тогда все будет хорошо. Хотим увидеть болельщиков на игре, будем играть для них и отдаваться с первой до последней минуты.