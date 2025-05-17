Черноморец - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Противостояние лидера украинского первенства, и его тотального аутсайдера. Киевлянам нужны очки (точнее, один зачетный балл), чтобы официально оформить чемпионство, одесситам - чтобы продолжить борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Первая встреча между "Черноморцем" и "Динамо" в этом сезоне проходила в Киеве и завершилась результативной победой подопечных Александра Шовковского - 3:1. Тогда "моряков" возглавлял еще другой Александр - Бабич.

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Поединок 29-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Черноморец" - "Динамо" состоится в воскресенье, 18-го мая 2025-го года, в 15:30. Встреча пройдет в Одессе, на стадионе "Черноморец".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

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