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Черноморец - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Черноморец - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.05.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Черноморец - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Противостояние лидера украинского первенства, и его тотального аутсайдера. Киевлянам нужны очки (точнее, один зачетный балл), чтобы официально оформить чемпионство, одесситам - чтобы продолжить борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Первая встреча между "Черноморцем" и "Динамо" в этом сезоне проходила в Киеве и завершилась результативной победой подопечных Александра Шовковского - 3:1. Тогда "моряков" возглавлял еще другой Александр - Бабич.

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  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 29-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 Чорноморець "Черноморец" - "Динамо" Динамо состоится в воскресенье, 18-го мая 2025-го года, в 15:30. Встреча пройдет в Одессе, на стадионе "Черноморец".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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