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Напомнили о важном. Кривбасс перед матчем с Оболонью показал баннер с посланием. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Спасибо нашим защитникам!

Напомнили о важном. Кривбасс перед матчем с Оболонью показал баннер с посланием. ФОТО

Фото - Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" перед матчем с "Оболонью" напомнил миру о важном.

Футболисты криворожского клуба держали баннер "Free Mariupol Defenders" (Свободу защитникам Мариуполя).

"Сегодня мы вспоминаем Героев, которые до последнего держали оборону крепости Азовсталь, спасая Украину ценой сверхчеловеческих усилий.

Они выстояли перед лицом зла. Пришло время нам - выстоять за них. Свободу защитникам Мариуполя!", - написал клуб.

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Напомним, что "Кривбасс" обыграл "Оболонь" со счетом 1:0 и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице.

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Владислав Прийменко
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