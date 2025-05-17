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Напомнили о важном. Кривбасс перед матчем с Оболонью показал баннер с посланием. ФОТО
Спасибо нашим защитникам!
Фото - Кривбас
"Кривбасс" перед матчем с "Оболонью" напомнил миру о важном.
Футболисты криворожского клуба держали баннер "Free Mariupol Defenders" (Свободу защитникам Мариуполя).
"Сегодня мы вспоминаем Героев, которые до последнего держали оборону крепости Азовсталь, спасая Украину ценой сверхчеловеческих усилий.
Они выстояли перед лицом зла. Пришло время нам - выстоять за них. Свободу защитникам Мариуполя!", - написал клуб.
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Напомним, что "Кривбасс" обыграл "Оболонь" со счетом 1:0 и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице.
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