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УПЛ. Заря - Полесье 0:1. Обзор матча
На шаг ближе к еврокубкам
Фото: ФК Полісся
Команды нанесли в совокупности 16 ударов (10-6 в пользу гостей), но лишь 25% попали в створ. Житомирский клуб открыл счет в первом тайме и этот мяч оказался решающим.
Луганская команда занимает 8-ю позицию (37 баллов) и 24 мая поедет к "Карпатам". У "стаи" 47 очков и 4-е место. Впереди домашний поединок против одного из прямых конкурентов - "Кривбасса".
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УПЛ. 29 тур
Стадион им. Валерия Лобановского (Киев)
Гол: Батиста, 34
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