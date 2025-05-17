УПЛ. Заря - Полесье 0:1. Обзор матча

Команды нанесли в совокупности 16 ударов (10-6 в пользу гостей), но лишь 25% попали в створ. Житомирский клуб открыл счет в первом тайме и этот мяч оказался решающим.

Луганская команда занимает 8-ю позицию (37 баллов) и 24 мая поедет к "Карпатам". У "стаи" 47 очков и 4-е место. Впереди домашний поединок против одного из прямых конкурентов - "Кривбасса".

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УПЛ. 29 тур

Стадион им. Валерия Лобановского (Киев)

"Заря" - "Полесье“ 0:1

Гол: Батиста, 34