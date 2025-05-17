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"Наступили себе на горло". Костышин прокомментировал победу над Карпатами

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Тренер наладил игру

"Наступили себе на горло". Костышин прокомментировал победу над Карпатами

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Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин оценил игру команды в матче 29-го тура УПЛ против "Карпат" (2:1). Ковалевцы прервали 10-матчевую домашнюю безвыигрышную серию.

- Игра складывалась не по нашему плану. Сначала "Карпаты" выглядели убедительнее, мы где-то уступали. С минуты 20-й мы выровняли игру, а "Карпаты" даже не создали моментов. Мы готовились, "Карпаты" очень хороши в атаке, но сегодня они много не создали. Наша команда справилась, не считая первые 15-20 минут. Думаю, что мы заслужили эту победу. Возможно, и ничейный результат мог быть, но на поражение мы точно не наиграли.

- Против кого было играть сложнее: в прошлом туре против "Кривбасса" или сейчас против "Карпат"?

- С "Кривбассом" было сложнее, потому что там было давление результата и мы на тот момент еще не гарантировали себе сохранение прописки в УПЛ. Сегодня мы понимали, что результат на нас не давил, просто надо было играть с достоинством.

- Спасибо ребятам, что они перестроились и начали тренироваться по моим требованиям. Они пересилили себя, наступили себе на горло. Им стало труднее, чем было раньше. У нас дружеская атмосфера, у нас классно, у нас семья.

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Источник:
Карпати
Опубликовал: Виктор Иванчук
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