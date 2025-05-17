КДК УАФ оштрафовал Полесье, Колос и Александрию за нарушения в 28-м туре

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ опубликовал ряд решений, которые были приняты после нарушений в 28-м туре УПЛ. Три клуба получили штрафы.

- рассмотрев материалы по матчу 28-го тура VBET Украинской Премьер-лиги ФК "Полесье" (Житомир) - ФК "Динамо" (Киев), который состоялся 9 мая 2025 года, обязал ФК "Полесье" (Житомир) уплатить обязательный денежный взнос в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) гривен (за использование болельщиками пиротехнических средств);

- рассмотрев материалы относительно возможного нарушения ФК "Колос" (Ковалевка) Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения во время матча 28-го тура VBET Украинской Премьер-лиги ФК "Кривбасс" (Кривой Рог) - ФК "Колос" (Ковалевка), который состоялся 10 мая 2025 года, обязал ФК "Колос" (Ковалевка) уплатить обязательный денежный взнос в размере 10 000 (десять тысяч) гривен (за несоблюдение ФК "Колос" (Ковалевка) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно - по эвакуации команды в укрытие при объявлении сигнала "Воздушная тревога");

- рассмотрев материалы по матчу 28-го тура VBET Украинской Премьер-лиги ФК "Карпаты" (Львов) - ФК "Александрия" (Александрия), который состоялся 11 мая 2025 года, обязал ФК "Александрия" (Александрия) оплатить обязательный денежный взнос в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) гривен (за повторную задержку начала матча) и обязательный денежный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) гривен (за повторную неявку футболистов ФК "Александрия" (Александрия) на флеш-интервью).

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