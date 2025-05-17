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Бартулович рассказал, изменилась ли игра Полесья после увольнения Ашура
Луганский клуб уступил с минимальным счетом
Фото: ФК Зоря Луганськ
Наставник луганской "Зари" Младен Бартулович поделился впечатлениями от игры против "Полесья" (0:1).
"Начну с благодарности команде за отношение. Показали хорошую игру. Можно сказать, что один момент решил итог матча. Соперник использовал свой момент. Мы тоже имели свой шанс, но забить не смогли. "Полесье" уже играло по счету, искали контратаки и мы не смогли их вскрыть. Белоцерковец мог сравнять счет".
[Об изменениях в игре соперника после увольнения Ашура] "Так же более вертикально "Полесье“ играет, ищет пространство. Батиста очень хорошо открывается в этих зонах. Так они нам и гол забили. Мы заслуживали большего, был хороший момент – надо было забивать. Контролировали мяч, пытались создавать моменты, но не хватило агрессии в конце. Можно было не проиграть", – считает наставник.
"Заря" потерпела 14-е поражение в сезоне.
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