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Болельщики Полесья выразили свое мнение о смене тренера на красноречивом баннере

Премьер-лига

Фанаты клуба надеются на лучшее

Болельщики Полесья выразили свое мнение о смене тренера на красноречивом баннере

polissyafc.com

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В 29-м туре житомирский клуб одолел в столице "Зарю" (1:0) и вышел вперед в борьбе за 4-е еврокубковое место, опережая конкурентов на 1 балл. Болельщики "стаи" не обошли вниманием увольнение Имада Ашура и продемонстрировали баннер со своим мнением относительно этого решения.

Болельщики Полесья выразили свое мнение о смене тренера на красноречивом баннере - изображение 1

Украинский тренер ливанского происхождения был назначен на соответствующую должность в мае прошлого года. Под его руководством "волки" сыграли 33 встречи и одержали 13 побед.

Читайте также"Дел много". Имад Ашур дал первый комментарий после своего увольнения из Полесья

В чемпионате Ашур с "Полесьем" дважды одолел "Шахтер" и провел неплохие поединки против "Динамо" (1:2, 0:0).

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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