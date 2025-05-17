Болельщики Полесья выразили свое мнение о смене тренера на красноречивом баннере

В 29-м туре житомирский клуб одолел в столице "Зарю" (1:0) и вышел вперед в борьбе за 4-е еврокубковое место, опережая конкурентов на 1 балл. Болельщики "стаи" не обошли вниманием увольнение Имада Ашура и продемонстрировали баннер со своим мнением относительно этого решения.

Украинский тренер ливанского происхождения был назначен на соответствующую должность в мае прошлого года. Под его руководством "волки" сыграли 33 встречи и одержали 13 побед.

В чемпионате Ашур с "Полесьем" дважды одолел "Шахтер" и провел неплохие поединки против "Динамо" (1:2, 0:0).

