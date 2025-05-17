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Болельщики Полесья выразили свое мнение о смене тренера на красноречивом баннере
Фанаты клуба надеются на лучшее
polissyafc.com
В 29-м туре житомирский клуб одолел в столице "Зарю" (1:0) и вышел вперед в борьбе за 4-е еврокубковое место, опережая конкурентов на 1 балл. Болельщики "стаи" не обошли вниманием увольнение Имада Ашура и продемонстрировали баннер со своим мнением относительно этого решения.
Украинский тренер ливанского происхождения был назначен на соответствующую должность в мае прошлого года. Под его руководством "волки" сыграли 33 встречи и одержали 13 побед.
В чемпионате Ашур с "Полесьем" дважды одолел "Шахтер" и провел неплохие поединки против "Динамо" (1:2, 0:0).
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