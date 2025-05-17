Батиста: Должны сделать все, чтобы квалифицироваться в еврокубки

Форвард "Полесья" Факундо Батиста прокомментировал победу в матче 29-го тура УПЛ с "Зарей" (1:0).

"Мы очень хорошо сыграли, была разыграна замечательная комбинация. На самом деле это очень важно, что я забил гол, а команде удалось одержать победу.

[О влиянии нового тренера] На самом деле много изменений не произошло. Мы профессионалы, защищаем эмблему своего клуба. Клуб для нас на первом месте. Мы должны сделать все, чтобы квалифицироваться в еврокубки. Я люблю эти вызовы. Команда показала себя в этот момент".