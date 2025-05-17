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Батиста: Должны сделать все, чтобы квалифицироваться в еврокубки
Нападающий настроен на итоговую 4-ю позицию
Фото: ФК Полісся
Форвард "Полесья" Факундо Батиста прокомментировал победу в матче 29-го тура УПЛ с "Зарей" (1:0).
"Мы очень хорошо сыграли, была разыграна замечательная комбинация. На самом деле это очень важно, что я забил гол, а команде удалось одержать победу.
[О влиянии нового тренера] На самом деле много изменений не произошло. Мы профессионалы, защищаем эмблему своего клуба. Клуб для нас на первом месте. Мы должны сделать все, чтобы квалифицироваться в еврокубки. Я люблю эти вызовы. Команда показала себя в этот момент".
"Мы очень счастливы, что матчи (параллельные – прим.) закончились. Теперь должны максимально сфокусироваться на нашей последней игре. Она будет очень важной для классификации в еврокубки", – сказал Батиста.
С учетом поединков Кубка Украины уругваец забил в составе "волков" 6 голов в 14 встречах.
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