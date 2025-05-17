  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Батиста: Должны сделать все, чтобы квалифицироваться в еврокубки

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Батиста: Должны сделать все, чтобы квалифицироваться в еврокубки

Премьер-лига
Обновлено

Нападающий настроен на итоговую 4-ю позицию

Батиста: Должны сделать все, чтобы квалифицироваться в еврокубки

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Форвард "Полесья" Факундо Батиста прокомментировал победу в матче 29-го тура УПЛ с "Зарей" (1:0).

"Мы очень хорошо сыграли, была разыграна замечательная комбинация. На самом деле это очень важно, что я забил гол, а команде удалось одержать победу.

[О влиянии нового тренера] На самом деле много изменений не произошло. Мы профессионалы, защищаем эмблему своего клуба. Клуб для нас на первом месте. Мы должны сделать все, чтобы квалифицироваться в еврокубки. Я люблю эти вызовы. Команда показала себя в этот момент".

Читайте такжеОбратный обмен? Нападающий Полесья может оказаться в Вересе, - Источник

"Мы очень счастливы, что матчи (параллельные – прим.) закончились. Теперь должны максимально сфокусироваться на нашей последней игре. Она будет очень важной для классификации в еврокубки", – сказал Батиста.

С учетом поединков Кубка Украины уругваец забил в составе "волков" 6 голов в 14 встречах.

По теме
yellow-arrow
ЛНЗ – Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025
yellow-arrow
Болельщики Полесья выразили свое мнение о смене тренера на красноречивом баннере
yellow-arrow
Александрия - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2025
Полесье (Житомир) Факундо Батиста
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости