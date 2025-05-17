Вернидуб: Сделаем все возможное, чтобы занять четвертое место, хотя, понимаем, что существуют внешние факторы, которые могут помешать

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал домашнюю победу над "Оболонью" (1:0) в 29-м туре УПЛ.

- Спасибо большое за поздравления. Поздравляю также всех криворожан - каждого и каждую - с этой важной победой. Три года нашего цикла были очень насыщенными и интересными. Каждый год мы прилагали максимум усилий, чтобы оставаться на ведущих позициях. Первый год был периодом стабилизации состава, второй - настоящим прорывом с получением бронзовых медалей. Этот третий год я также считаю чрезвычайным.

Мы до сих пор в игре за место, которое дает право на участие в Лиге Конференций. Впереди заключительный тур в Житомире, и мы сделаем все возможное, чтобы занять это место, хотя, понимаем, что существуют внешние факторы, которые могут помешать. Хочу искренне поблагодарить всех болельщиков Кривого Рога за вашу поддержку на протяжении всех трех лет моей работы.

Я всегда чувствовал, что вы рядом - и в сложные моменты, и во время наших триумфов. Особенно приятно было получить бронзовые награды вместе с вами. Атмосфера на трибунах была невероятной. Мне было очень приятно работать здесь, и время покажет, что будет дальше.

Каждый тренер после определенного цикла должен взвешенно оценить свои шаги. Три года - это хороший период, и я, как человек, также чувствую определенное эмоциональное выгорание. Возможно, пришло время перемен. Окончательное решение я объявлю после заключительного матча с "Полесьем", но для себя я уже его принял.

Спасибо за поддержку, а также - своим футболистам. Они невероятные. Каждый из них сделал шаг вперед. У нас нет "звезд", но каждый знает свою роль на поле - и это было хорошо видно сегодня. В первом тайме мы имели полное преимущество, контролировали игру, и я понимал, что должны забить. Нам это удалось в начале второго тайма.

В последние 20 минут уже играли по счету, сосредоточившись на обороне, ведь еще не знали результатов других матчей. После финального свистка узнали, что "Колос" победил "Карпаты", и за это также благодарим - все было честно. Мы остаемся в игре, и это самое главное.

- Показалось, что "Кривбасс" играл лучше во втором тайме. Как вы считаете?

- Не совсем согласен. Наши ребята были готовы к игре с первой минуты, и это свидетельствует об их хорошей физической подготовке. Они ведут игру до конца, независимо от счета или соперника. Даже в той игре, где мы уступили "Колосу" со счетом 0:1, я после матча поблагодарил команду за качество игры. Да, нам забили, но есть определенные нюансы, которые касаются нашей "внутренней кухни".

Самое главное - мы не стоим на месте, мы развиваемся. Все эти ребята заслуживают уважения, потому что всегда бьются до последней минуты. У каждого из них уже сформировался внутренний стержень - они понимают, как и для чего играют. И эти годы были непростыми: мы, тренерский штаб, сделали максимум, чтобы команда прогрессировала и Кривой Рог всегда был среди лидеров.

Останусь ли я здесь в дальнейшем, или придет новый тренер - не столь важно. Важно, что "Кривбасс" и Кривой Рог заслуживают быть впереди. Я очень этого хотел, хочу и в дальнейшем буду искренне болеть за клуб. Для меня в Украине есть несколько особенных команд. Это "Металлург" Запорожье еще с советских времен, "Заря" Луганск и, безусловно, "Кривбасс". Несмотря на сложное время, наши ребята справляются с эмоциями, играют сильно, самоотверженно. И никто не позволяет себе равнодушное отношение - каждый борется за себя, за клуб, за город. Я им за это очень благодарен.

- Что говорили ребятам в перерыве, ведь в первом тайме моментов почти не было?

- Мои наставления были короткими и четкими. Я подчеркнул, что в первом тайме мы имели полный контроль над игрой, но нам не хватило одного - забитого мяча. Во втором тайме нужно было сохранить контроль, добавить скорости и остроты в атаке и обязательно реализовать свой момент. Именно это и сделал Денис Кузык, наш левый защитник, за что я ему очень благодарен. У него, как и у всей команды, большое будущее.

Честно говоря, много объяснять не пришлось: ребята сами прекрасно чувствуют игру и свою ответственность. Я видел, как они настраивались на матч: так же, как и на поединки с "Оболонью" и "Колосом". Да, иногда нам немного не хватает индивидуального мастерства или нападающего, который будет решать эпизоды, но это вопрос развития. Команда прогрессирует, и я уверен, что все будет хорошо.

- Впереди - важный матч с "Полесьем"...

- Относительно потерь - они остаются теми же, что и были раньше. Вы могли увидеть это по сегодняшней заявке, поэтому здесь ничего нового нет. Относительно самой игры с "Полесьем"... Для меня она имеет особое значение. Я родился и вырос в Житомире. Это мой родной город, там я начинал заниматься футболом, оттуда начал свой путь как игрок. В Житомире похоронены мои родители, там живет много родных. Поэтому для меня это будет не просто матч, а, можно сказать, последний бой.

Я обязательно донесу эту эмоцию до ребят, чтобы они понимали, насколько важным для меня является этот поединок. Я прошу их выложиться на максимум, показать качественный, содержательный футбол и, одержать победу. Это был бы лучший подарок для меня.